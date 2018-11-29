Молодой лис подцепил бешенство в Тверской области
В Калязинском районе Тверской области был зарегистрирован очередной случай заболевания бешенством среди диких животных. Охотники заметили больного самца лисы в деревне Кутузово Семендяевского сельского поселения на территории угодий местного общества охотников и рыболовов.
Патологический материал от зверя исследователи специалисты ФГБУ «Тверская МВЛ». Результаты показали, что лис действительно был заражён особо опасной болезнью.
В региональном управлении Россельхознадзора напоминают, что лекарства от бешенства не существует. Болезнь гарантированно убьет своего носителя. Единственный способ избежать заболевания - это своевременная вакцинация домашних питомцев.