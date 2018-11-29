Молодой лис подцепил бешенство в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:38 2018-11-29T14:38:57+03:00

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В Калязинском районе Тверской области был зарегистрирован очередной случай заболевания бешенством среди диких животных. Охотники заметили больного самца лисы в деревне Кутузово Семендяевского сельского поселения на территории угодий местного общества охотников и рыболовов.

Патологический материал от зверя исследователи специалисты ФГБУ «Тверская МВЛ». Результаты показали, что лис действительно был заражён особо опасной болезнью.

В региональном управлении Россельхознадзора напоминают, что лекарства от бешенства не существует. Болезнь гарантированно убьет своего носителя. Единственный способ избежать заболевания - это своевременная вакцинация домашних питомцев.