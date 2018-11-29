Суд прекратил уголовное дело в отношении жителя Тверской области, по вине которого утонул пассажир катера

СЕГОДНЯ 14:01 2018-11-29T14:01:31+03:00

Жена погибшего не стала возражать против прекращения в отношении подозреваемого уголовного дела Фото: Яна ЛИСИНА

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В Тверской области было прекращено уголовное дело и уголовное преследование в отношении 39-летнего жителя Конаково. Мужчину подозревали в причинении смерти по неосторожности.

В конце августа этого года он вместе со своим приятелем катался на катере по Волге в Конаковском районе. Управляя судном, он круто повернул руль и уронил пассажира в воду. Мужчина оказался под гребным винтом. В результате он получил травмы, потерял сознание и утонул.

В пресс-службе Конаковского городского суда сообщили, что обвиняемый нарушил правила обеспечения безопасности пассажиров в пути следования на судах.

Мужчина свою вину полностью признал и раскаялся, а также выплатит жене погибшего материальный ущерб и компенсацию морального вреда. Поэтому женщина не стала возражать против прекращения в отношении подозреваемого уголовного дела.

В результате мужчина должен выплатить судебный штраф в размере 80 тысяч рублей.