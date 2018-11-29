2018-11-29T13:14:00+03:00
Общество

Ряд домов в Заволжском районе Твери остался без тепла и горячей воды

Планируется, что все работы будут закончены до 21:00
Виктория ЖУКОВА
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Работы планируют завершить к концу дняРаботы планируют завершить к концу дняФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Твери в районе дома № 8 по Комсомольскому проспекту проводятся работы по устранению неисправности на участке трубопровода.

Проблему коммунальщики выявили вчера, 28 ноября, и заранее провели все необходимые для ремонта подготовительные работы.

На период ремонта в некоторых жилых домов по улицам Коноплянниковой, Красина, Мичурина, Мусоргского, Румянцева, бульвару Шмидта, Комсомольскому проспекту, 1-му и 2-му проездам Карпинского будет временно отключено отопление и горячая вода.

Планируется, что все работы будут закончены до 21:00 29 ноября.

Устранение дефекта будет производиться под контролем департамента ЖКХ администрации Твери.

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