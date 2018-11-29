Еще одна котельная в Твери принята в эксплуатацию

СЕГОДНЯ 12:42 2018-11-29T12:42:27+03:00

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В Твери 28 ноября по решению комиссии в эксплуатацию была принята модульная котельная, которая отапливает дом №97 по улице Шишкова. Построена она была за счет средств бюджета.

В администрации Твери рассказали, что ранее дом №97 отапливался котельной «Калининское ДРСУ», но ее оборудование достигло критического износа. Строительство новой котельной позволило пускать горячую воду и тепло в квартиры без перебоев.

Котельная полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия оператора. В настоящее она уже работает в штатном режиме.

Кроме того, перед холодным сезонов в Твери сделали капремонт разводящих сетей общей протяженностью около 12 километров. Ремонтные работы завершились еще в конце октября.