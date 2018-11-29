Рыбак провалился под лед на реке в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-29T12:05:56+03:00

На месте происшествия работали спасатели, полицейские и врачи Фото: УМЧС России по Тверской области

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В Тверской области очередной рыбак провалился под лед. Сообщение о происшествии поступило спасателям МЧС утром 29 ноября.

Мужчина упал в воду на реке Донховка в Конаково на расстоянии пяти метров от берега.

В пресс-службе регионального УМЧС России сообщили, что пострадавшего удалось оперативно вытащить из воды. На берегу его передали медикам.

На месте происшествия работали сотрудники ГИМС, оперативная группа Конаковского пожарно-спасательного гарнизона и отделение пожарно-спасательной части №15, полицейские и врачи.

В очередной раз жителям Тверской области напоминают, что выходить на лед еще опасно. За текущий месяц в водоемах региона уже утонули несколько человек.