Рыбак провалился под лед на реке в Тверской области
В Тверской области очередной рыбак провалился под лед. Сообщение о происшествии поступило спасателям МЧС утром 29 ноября.
Мужчина упал в воду на реке Донховка в Конаково на расстоянии пяти метров от берега.
В пресс-службе регионального УМЧС России сообщили, что пострадавшего удалось оперативно вытащить из воды. На берегу его передали медикам.
На месте происшествия работали сотрудники ГИМС, оперативная группа Конаковского пожарно-спасательного гарнизона и отделение пожарно-спасательной части №15, полицейские и врачи.
В очередной раз жителям Тверской области напоминают, что выходить на лед еще опасно. За текущий месяц в водоемах региона уже утонули несколько человек.