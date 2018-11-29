2018-11-29T11:54:38+03:00
Общество

Депутат городской Думы опротестовывает в прокуратуре переименование улицы Володарского и Советской площади в Твери

Депутат от КПРФ Сергей Шишков считает, что процедура переименования была проведена с серьёзными нарушениями
Виктория ТУШКОВА
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Не исключено, что площади вернут прежнее имяНе исключено, что площади вернут прежнее имяФото: Виктория ЖУКОВА
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По мнению депутата, в процессе принятия решения о переименовании улицы Володарского и Советской площади администрацией города и депутатами были нарушены пункты сразу нескольких правовых актов. Среди них: Регламент Тверской городской Думы и Решение Тверской городской Думы от 30 июня 2016 года №177 «Об утверждении порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети». Сергей Шишков обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность решения.

Депутат, изначально выступавший против скоропалительного переименования, считает, что народные избранники поигнорировали как правовые нормы, так и волю горожан.

-У меня собрана целая пачка подписных листов, причём не только от жителей улицы Володарского, но и от других неравнодушных граждан, выступавщих против, - сообщил Сергей Шишков в разговоре с редакцией «КП» - Тверь».

Теперь остаётся ждать решения прокуратуры. Если ведомство поддержит позицию депутата, в Думу будет направлено представление об отмене решения о переименовании улицы и площади.

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