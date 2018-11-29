Более 700 грамм запрещенного вещества полицейские нашли дома у жителя Тверской области
Мужчине грозит реальный срок
Найденные наркотики изъяли полицейские Фото: УМВД России по Тверской области
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В Тверской области полицейские обнаружили факт хранения наркотического средства. В доме у 55-летнего жителя деревни Эскино Кашинского района был проведен обыск. Оперативники изъяли 728 граммов наркотического вещества растительного происхождения.
В УМВД России по Тверской области сообщили, что мужчина рассказал, что наркотик он хранил для личного употребления. Эту версию тщательно проверяют полицейские.
Злоумышленник задержан, в его отношении уже возбудили уголовное дело по факту «Незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления и переработки наркотических средств». Ведется следствие.