Сразу два повреждения водопроводных сетей обнаружили в Пролетарском районе Твери

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-29T11:59:33+03:00

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В Твери утром 29 ноября были зафиксированы два повреждения трубопроводов. Холодная вода затопила бульвар Профсоюзов и 2-у улицу Пухальского. Специалисты «Тверь Водоканал» уже приступили к ликвидации повреждений.

В администрации Твери сообщили, что причиной порывов может быть резкий перепад температуры воздуха.

На период проведения ремонтных работ временно ограничена подача воды в отдельные дома по улице Карла Маркса и бульвару Ногина.

Горячее водоснабжение обещают восстановить в ближайшее время. А коммунальщики должны устранить все повреждения, как можно быстрее.