Сразу два повреждения водопроводных сетей обнаружили в Пролетарском районе Твери
В отдельных домах отключили воду
Вода затопила две улицы Фото: администрация Твери
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В Твери утром 29 ноября были зафиксированы два повреждения трубопроводов. Холодная вода затопила бульвар Профсоюзов и 2-у улицу Пухальского. Специалисты «Тверь Водоканал» уже приступили к ликвидации повреждений.
В администрации Твери сообщили, что причиной порывов может быть резкий перепад температуры воздуха.
На период проведения ремонтных работ временно ограничена подача воды в отдельные дома по улице Карла Маркса и бульвару Ногина.
Горячее водоснабжение обещают восстановить в ближайшее время. А коммунальщики должны устранить все повреждения, как можно быстрее.