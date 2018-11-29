2018-11-29T11:59:33+03:00
Общество

Сразу два повреждения водопроводных сетей обнаружили в Пролетарском районе Твери

В отдельных домах отключили воду
Виктория ЖУКОВА
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Вода затопила две улицы Фото: администрация ТвериВода затопила две улицы Фото: администрация Твери
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В Твери утром 29 ноября были зафиксированы два повреждения трубопроводов. Холодная вода затопила бульвар Профсоюзов и 2-у улицу Пухальского. Специалисты «Тверь Водоканал» уже приступили к ликвидации повреждений.

В администрации Твери сообщили, что причиной порывов может быть резкий перепад температуры воздуха.

На период проведения ремонтных работ временно ограничена подача воды в отдельные дома по улице Карла Маркса и бульвару Ногина.

Горячее водоснабжение обещают восстановить в ближайшее время. А коммунальщики должны устранить все повреждения, как можно быстрее.

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