Пьяный водитель разбил свой автомобиль под Тверью
Авария случилась глубокой ночью
Серьезно в аварии никто не пострадал Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В среду, 28 ноября, на 9 км автомобильной дороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка, произошла авария, в результате которой пострадал 25-летний мужчина. Авария случилась в 02:17.
Установлено, что обладатель "Лады Гранта" не справился с управлением, и врезался в бетонную мачту электроосвещения. Чуть позже у автомобилиста были обнаружены признаки опьянения.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП мужчина был доставлен в одну из городских больниц, а затем отпущен. Аналогично сложилась судьба и его 36-летнего пассажира.