С начала года в Тверской области зарегистрировано свыше 1400 преступлений в сфере мошенничества

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-29T10:34:31+03:00

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Тверские полицейские предупреждают, что перед новогодними праздниками вырастет количество мошенничеств.

- С января по октябрь текущего года на территории Тверской области зарегистрировано 1406 преступлений в сфере мошенничества, 704 из них было совершено в областном центре, - рассказал на пресс-конференции начальник отдела по борьбе с мошенничествами общеуголовной направленности регионального управления уголовного розыска УМВД подполковник полиции Михаил Лебедев.

Чаще всего мошенники обманывают пожилых людей. Популярно также проводить различные «ритуалы», снимать порчу или пронимать в квартиру под предлогом проверки различного оборудования.

Кроме того, часто мошенники крадут деньги с банковских карт: 166 подобных случаев было зарегистрировано на территории региона с начала года. Жителям важно помнить, что данные своих банковских реквизитов нельзя никому сообщать.