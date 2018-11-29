Волонтеры нашли в Тверской области пропавшего мужчину, который потерял документы
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» поделились историей, как в Тверской области был найден гражданин Республики Беларусь.
Информация о том, что молодой мужчина перестал выходить на связь с родными, поступила поисковикам 20 ноября от правоохранительных органов. Было известно, что мужчина пропал в Конаковском районе. Он переехал в Тверскую область почти год назад и жил в общежитии.
Волонтеры обзвонили больницы, поговорили с местными жителями и расклеили ориентировки. Именно это и помогло найти мужчину. Он сам увидел свое фото на плакате и пришел в отел полиции.
Мужчина рассказал, что у него украли документы, и он не мог вернуться на родину.