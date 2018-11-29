Суд назначил наказание водителю, который сел за руль пьяный и спровоцировал смертельное ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:51 2018-11-29T09:51:18+03:00

Суд не стал смягчать приговор водителю, виновному в смерти своего пассажира Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Тверской области суд назначил наказание водителю, который стал виновником смертельной аварии.

В июне этого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля. Он не справился с управлением и в районе дома № 3 по улице Школьная на станции Чуприяновка врезался в стоящий автомобиль.

В результате аварии погиб пассажир, который ехал на заднем сидении в автомобиле виновника.

В областной прокуратуре сообщили, что защитник и родственники подсудимого пытались обжаловать приговор суда. Но государственный обвинитель возражал против удовлетворения указанных жалоб. Решением судебной коллегией по уголовным делам Тверского областного суда приговор Калининского районного суда остался без изменения.

Виновник проведёт в колонии-поселении два года. А после этого три года не сможет управлять автомобилем.

Приговор вступил в законную силу.