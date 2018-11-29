Обладательница отечественной легковушки попала в аварию в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:31 2018-11-29T09:31:57+03:00

Водитель иномарки в аварии не пострадал Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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В среду, 28 ноября, на 6 км автомобильной дороги Городня-Редкино-Стариково, проходящей через Конаковский район Тверской области, произошла авария, в результате которой пострадала 52-летняя женщина. Дорожно-транспортное происшествие случилось, когда на часах было 07:30.

Установлено, что 52-летняя обладательница "Гранты" не смогла выбрать необходимую скорость и выехав на встречную полосу врезалась в "Daewoo Nexia".

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, женщина смогла самостоятельно обратиться за помощью к врачам. Больше в аварии никто не пострадал.