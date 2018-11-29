2018-11-29T09:09:56+03:00
Общество

352 тысячи рублей судебные приставы собрали с водителей-должников во время рейда в Твери

Проверку прошли более 60 водителей
Виктория ЖУКОВА
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Некоторые должники согласились выплатить сумму долга на местеНекоторые должники согласились выплатить сумму долга на местеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Твери водителей проверяли на наличие возбужденных в их отношении исполнительных производств. Рейд проводили судебные приставы совместно с автоинспекторами.

В пресс-службе УФССП по Тверской области сообщили, что всего проверку прошли более 60 граждан. Некоторые из них оказались должниками и на месте оплатили различные задолженности на сумму более 352 тысяч рублей. Также было произведено пять арестов – трех автомобилей, сотового телефона и автомагнитолы. Большая часть взысканных средств – это задолженности по штрафам и коммунальным платежам.

Автомобиль, на который наложен арест, нельзя продать или передать до тех пор, пока долг не будет закрыт. Изъятие автомобиля у владельца может быть только по решению суда и в том случае, если в предусмотренный законом срок должник не заплатит долг.

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