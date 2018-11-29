В Тверской области запланировано строительство семи детских садов

СЕГОДНЯ 08:44 2018-11-29T08:44:25+03:00

В регионе планируют построить еще семь детских садов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детские учреждения появятся в рамках реализации нацпроекта «Демография» в 2019-2021 годах

Изменить размер текста: A A

В Тверской области планируют построить больше детских садов. Строительство новых дошкольных учреждений в рамках национального проекта «Демография» обсудили на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел 28 ноября губернатор Игорь Руденя.

В 2019-2021 годах в регионе планируется открыть еще семь детских садов и ввести 910 новых мест для малышей от 1,5 до 3 лет. На эти цели потребуется более 888 млн рублей.

В пресс-службе областного правительства сообщили, предполагается, что 657,3 млн рублей будет предоставлено из федерального бюджета, а 230,7 млн рублей пойдет из региональной казны.

Детские садики появятся в Твери, в Лихославле, Торжке, Вышнем Волочке, посёлке Эммаусс и в Бурашево.