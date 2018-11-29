На двух из трех общественных зон отдыха в Твери завершены ремонтные работы

СЕГОДНЯ 08:10 2018-11-29T08:10:02+03:00

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В Твери завершается благоустройство трех общественных зон отдыха. Работы проходят в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

В администрации Твери рассказали, что в сквере на улице Артюхиной и в ландшафтном парке «Тьмака» запланированные на этот год работы уже выполнены.

Так, в ландшафтном парке уложено верхнее покрытие дорожек и газонов, установлены лавочки, элементы навигации, смотровая площадка, верёвочный парк, две волейбольных площадки, комплекс воркаут, система видеонаблюдения и обустроен вход со стороны переулка Трудолюбия.

На улице Артюхиной установлены игровые комплексы, декоративное ограждение, скамейки и урны. Торжественное открытие площадки пройдет в субботу, 1 декабря.

А на Аллее Славы в посёлке Мамулино закончены все виды работ, проведение которых возможно в это время года. Планируется, что благоустройство Аллеи Славы будет полностью завершено к середине декабря.