13-летнего мальчика отыскали в Твери

СЕГОДНЯ 19:22 2018-11-28T19:22:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери отыскали пропавшего ранее 13-летнего подростка.

Мальчик ушел из дома 27 ноября в неизвестном направлении и пропал. Искали его волонтеры поискового отряда «Сова, наряды территориального отдела полиции, а следователи Заволжского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК РФ начали доследственную проверку.

Волонтеры рассказали, что поисковые группы выехали по предполагаемым местам нахождения подростка, посетили его школу и поговорили с учителями и друзьями.

Мальчика заметили продавцы одного из магазинов. Они и позвонили по указанным в ориентировке телефонам. Через 10 минут в магазин уже приехали координатор отряда "Сова" и сотрудники Следственного комитета.

Оказалось, что мальчик гулял по городу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящий момент правоохранители после воспитательной беседы передали ребенка родителям.