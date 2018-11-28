Тверская академическая филармония приглашает на концертные программы
Тверская академическая филармония приглашает на концертные программы, которые состоятся уже в ближайшие дни.
2 декабря 17.00 - Концертная программа «Флейтовый окрас».
Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата».
Художественный руководитель и дирижёр - Андрей Кружков.
Солист - лауреат международных конкурсов Сергей Журавель (флейта, Москва)
В программе:
К.Ф.Э. Бах, Концерт для флейты с оркестром ре-минор.
Й. Кванц, Концерт для флейты с оркестром соль-мажор (Первое исполнение в Твери!)
Ф. Борн, Блестящая фантазия на темы из оперы Ж. Бизе «Кармен».
3 декабря 18.30 - «Гитара + Кlavier».
Лауреаты международных конкурсов Татьяна Николаенко (гитара), Александр Томас (клавесин, рояль, орган).
В программе:
А. Корелли, Соната ми-минор для cкрипки и basso continuo.
И.С. Бах, Соната ми-мажор для скрипки и клавесина.
А. Вивальди, Концерт ре-мажор для лютни с оркестром (версия для гитары и клавесина) и др.
НОВЫЙ ГОД С ТВЕРСКОЙ ФИЛАРМОНИЕЙ!
2-6 января 11.00 и 13.30, 7 января 13.30 и 8 января 11.00
Музыкальная сказка «Волшебная лампа Аладдина».
Красочная новогодняя программа подарит детям настоящий праздник и встречу с волшебными персонажами всеми любимой сказки, а также с Дедом Морозом и Снегурочкой.