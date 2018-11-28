СЕГОДНЯ 19:00 2018-11-28T19:00:47+03:00

Подготовка в новому году уже началась

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Тверская академическая филармония приглашает на концертные программы, которые состоятся уже в ближайшие дни.

2 декабря 17.00 - Концертная программа «Флейтовый окрас».

Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата».

Художественный руководитель и дирижёр - Андрей Кружков.

Солист - лауреат международных конкурсов Сергей Журавель (флейта, Москва)

В программе:

К.Ф.Э. Бах, Концерт для флейты с оркестром ре-минор.

Й. Кванц, Концерт для флейты с оркестром соль-мажор (Первое исполнение в Твери!)

Ф. Борн, Блестящая фантазия на темы из оперы Ж. Бизе «Кармен».

3 декабря 18.30 - «Гитара + Кlavier».

Лауреаты международных конкурсов Татьяна Николаенко (гитара), Александр Томас (клавесин, рояль, орган).

В программе:

А. Корелли, Соната ми-минор для cкрипки и basso continuo.

И.С. Бах, Соната ми-мажор для скрипки и клавесина.

А. Вивальди, Концерт ре-мажор для лютни с оркестром (версия для гитары и клавесина) и др.

НОВЫЙ ГОД С ТВЕРСКОЙ ФИЛАРМОНИЕЙ!

2-6 января 11.00 и 13.30, 7 января 13.30 и 8 января 11.00

Музыкальная сказка «Волшебная лампа Аладдина».

Красочная новогодняя программа подарит детям настоящий праздник и встречу с волшебными персонажами всеми любимой сказки, а также с Дедом Морозом и Снегурочкой.