Улица Псковская в Твери открыта для движения в обе стороны, но не расчищена от снега
В Твери сегодня, 28 ноября, был открыт для движения транспорта участок улицы Псковской по направлению к Октябрьскому проспекту. Однако к вечеру среды вся новая дорога оказалась заснежена: наледь и снег заранее никто не счистил.
Также доступна эта дорога для автомобилистов с рядом ограничений. Например, выезжая со стороны микрорайона Мамулино, проехать на перекрестке у гипермаркета "Глобус" прямо нельзя. У водителей на данный момент на светофоре есть возможность только повернуть направо.
Напомним, что участок долгое время был закрыт для движения из-за технических проблем. На проезжей части неудачно были расположены газовые задвижки и опоры освещения.
"Комсомолка" тоже прокатилась по новому участкуФото: Виктория ЖУКОВА