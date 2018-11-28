Улица Псковская в Твери открыта для движения в обе стороны, но не расчищена от снега

СЕГОДНЯ 18:45 2018-11-28T18:49:35+03:00

Выезжая с этой дороги, водители могут повернуть только направо

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В Твери сегодня, 28 ноября, был открыт для движения транспорта участок улицы Псковской по направлению к Октябрьскому проспекту. Однако к вечеру среды вся новая дорога оказалась заснежена: наледь и снег заранее никто не счистил.

Также доступна эта дорога для автомобилистов с рядом ограничений. Например, выезжая со стороны микрорайона Мамулино, проехать на перекрестке у гипермаркета "Глобус" прямо нельзя. У водителей на данный момент на светофоре есть возможность только повернуть направо.

Напомним, что участок долгое время был закрыт для движения из-за технических проблем. На проезжей части неудачно были расположены газовые задвижки и опоры освещения.