2018-11-28T18:38:42+03:00
Общество

"Юную Мисс Тверь" выберут накануне нового года

Всего на конкурсе маленьких красавиц будет три номинации
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В мероприятии примут участие 32 девочки и девушкиВ мероприятии примут участие 32 девочки и девушкиФото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

21 декабря ДК «Химволокно» Твери состоится детский фестиваль красоты «Волшебный бал 2019». Организаторы - модельное агентство New Fashion Look.

Гостей предновогоднего праздника ждём незабываемая детская программа, с выступлениями детских коллективов и тремя выходами участниц на сцену в разных образах. Третий выход пройдет в вечерних нарядах.

Участницами фестиваля станут 32 юные красавицы от 3 до 16 лет.

- Рост и параметры, как во взрослых конкурсах, конечно, не важен, - смеется директор модельного агентства New Fashion Look Евгения Акмаева. - В данном случае мы смотрим на таланты ребенка, его смелость перед сценой.

В заключении фестиваля жюри выберет пять победительниц по следующим номинациям: "Юная Мисс Тверь", 1-я Вице-Мисс Тверь, 2-я Вице-Мисс Тверь (11-15 лет), "Юная жемчужина Твери" (6-10 лет) и, наконец, "Маленькая жемчужина Твери" (3-5 лет).

Начало в 18.00.

Бронь билетов по тел: 75-19-19.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверская академическая филармония приглашает на концертные программы
Проект «Театральная среда» возвращается в Тверь спектаклем «Любовь побеждает всё»
Улица Псковская в Твери открыта для движения в обе стороны, но не расчищена от снега
В Тверской области судили подельников, организовавших преступную схему для кражи из аптеки
В Тверской области будут повышать доступность объектов туризма для людей с ограниченными возможностями
В Твери прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню клубного работника региона
В Тверской области полицейские задержали воровку, находящуюся в федеральном розыске
Многодетной семье из Тверской области дали землю, но забыли про коммуникации
Многодетной семье из Тверской области дали землю, но забыли про коммуникации
В этом году в Тверской области выявлено более 700 ВИЧ-инфицированных жителей
День тверской книги отметят в Доме русского зарубежья имени Солженицына
Два безработных парня обокрали гараж в Тверской области на 48 тысяч рублей
В "пятерку" лидеров по приросту реальных денежных доходов жителей вошла Тверская область
Пожилой мужчина утонул в Тверской области
13-летний мальчик пропал в Твери
Женщина на иномарке в Твери сбила пуделя, а пассажир накинулся на хозяина собаки с кулаками
Более 161 млн рублей направят на повышение зарплаты работникам муниципальных учреждений в Тверской области
Автомобилист сбил женщину в центре Твери и отвёз ее в больницу
Бывшие руководители стекольного завода в Твери оштрафованы на 600 тысяч рублей
Пассажирка пострадала при столкновении двух легковушек в Твери
300 свёртков с наркотическим веществом полицейские изъяли у закладчика в Твери
Парень ударил кирпичом по голове своего приятеля в Тверской области
Иномарка и отечественный фургон не смогли разъехаться на дороге в Твери
Антимонопольщики признали недействительным аукцион по аренде 114 лесных участков в Тверской области
Водитель отечественной легковушки сбил несовершеннолетнюю девочку в Твери
Уличный туалет за 1 млн рублей установят в Тверской области
Тверская область опустилась на четыре позиции в рейтинге трезвости регионов