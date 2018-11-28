"Юную Мисс Тверь" выберут накануне нового года

СЕГОДНЯ 18:38 2018-11-28T18:38:42+03:00

Всего на конкурсе маленьких красавиц будет три номинации

Изменить размер текста: A A

21 декабря ДК «Химволокно» Твери состоится детский фестиваль красоты «Волшебный бал 2019». Организаторы - модельное агентство New Fashion Look.

Гостей предновогоднего праздника ждём незабываемая детская программа, с выступлениями детских коллективов и тремя выходами участниц на сцену в разных образах. Третий выход пройдет в вечерних нарядах.

Участницами фестиваля станут 32 юные красавицы от 3 до 16 лет.

- Рост и параметры, как во взрослых конкурсах, конечно, не важен, - смеется директор модельного агентства New Fashion Look Евгения Акмаева. - В данном случае мы смотрим на таланты ребенка, его смелость перед сценой.

В заключении фестиваля жюри выберет пять победительниц по следующим номинациям: "Юная Мисс Тверь", 1-я Вице-Мисс Тверь, 2-я Вице-Мисс Тверь (11-15 лет), "Юная жемчужина Твери" (6-10 лет) и, наконец, "Маленькая жемчужина Твери" (3-5 лет).

Начало в 18.00.

Бронь билетов по тел: 75-19-19.