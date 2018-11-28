В Тверской области судили подельников, организовавших преступную схему для кражи из аптеки

СЕГОДНЯ 18:08 2018-11-28T18:08:56+03:00

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Неоднократно судимые молодые мужчины, уроженцы вышнего Волочка и города Бологое, 28-ми и 31-го года, договорившись между собой, обокрали аптеку в городе Конаково.

Пока один из злоумышленников отвлекал фармацевта просьбами показать ему товары из выносной витрины, его подельник незамеченным проник в служебное помещение и вынес оттуда 32 тысячи рублей.

Однако, преступникам не повезло - их нашли и отдали под суд. Как сообщает пресс-служба Конаковского городского суда, злоумышленников признали виновными в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Каждому из них суд назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.