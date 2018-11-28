В Тверской области будут повышать доступность объектов туризма для людей с ограниченными возможностями

СЕГОДНЯ 17:46 2018-11-28T17:46:59+03:00

Цель проекта - повысить доступность историко-культурного туризма для людей с ограниченными возможностями Фото: Виктория ЖУКОВА

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Общественная организация «Тверское библиотечное общество» организовала проект «Социальный туризм. Доступность историко-культурного наследия тверского региона для каждого». Его цель - повысить доступность историко-культурного туризма для людей с ограниченными возможностями - инвалидов и людей преклонных лет. Проект поддержал Фонд президентских грантов.

Как сообщает прес-служба правительства Тверской области, в рамках поекта запланировано проведение обучающих занятий представителей туристической отрасли, экскурсий для инвалидов по зрению, издание специализированных краеведческих пособий.