В Тверской области будут повышать доступность объектов туризма для людей с ограниченными возможностями
Стартовал специальный социальный проект
Цель проекта - повысить доступность историко-культурного туризма для людей с ограниченными возможностямиФото: Виктория ЖУКОВА
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Общественная организация «Тверское библиотечное общество» организовала проект «Социальный туризм. Доступность историко-культурного наследия тверского региона для каждого». Его цель - повысить доступность историко-культурного туризма для людей с ограниченными возможностями - инвалидов и людей преклонных лет. Проект поддержал Фонд президентских грантов.
Как сообщает прес-служба правительства Тверской области, в рамках поекта запланировано проведение обучающих занятий представителей туристической отрасли, экскурсий для инвалидов по зрению, издание специализированных краеведческих пособий.