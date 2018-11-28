В Твери прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню клубного работника региона

СЕГОДНЯ 17:02 2018-11-28T17:02:05+03:00

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В Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» сегодня, 28 ноября, состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню клубного работника. Свой профессиональный праздник специалисты отметят 30 ноября.

Во время церемонии специалистов отрасли наградили почетными грамотами и благодарностями губернатора Тверской области, также были вручены отраслевые знаки отличия.

В областном правительстве рассказали, что на мероприятии были названы лучшие клубные работники, лучшие культурно-досуговые учреждения сельских поселений региона. А также лучшие работники клубных организаций на селе.

Награды получили около 40 человек: это хормейстеры, режиссеры, художественные руководители, культорганизаторы, руководители учреждений.

На сегодняшний день в Тверской области открыты 652 культурно-досуговых центра и сельских дома культуры. В 2018-м в регионе организовано и проведено более 109 тыс. клубных мероприятий.