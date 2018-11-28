В Тверской области полицейские задержали воровку, находящуюся в федеральном розыске
Разыскиваемая доставлена в отдел полиции
Тверские полицейские передадут задержанную новгородским коллегамФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На территории жемчужины Селигерского края, в городе Осташкове, была задержана 39-летняя жительница Новгородской области. Сотрудники осташковского межмуниципального отдела МВД сработали отлично — женщина находилась в Федеральном розыске. Она скрылась от новгородских следователей и подозревается в краже (часть 2 статьи 158 УК РФ).
-В настоящее время разыскиваемая доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.