Многодетной семье из Тверской области дали землю, но забыли про коммуникации
В течение года чиновники обязаны устранить нарушения
Прокуратура следит за устранением нарушений Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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Бежецкая межрайонная прокуратура потребовала построить необходимые коммуникации для многодетной семьи, которой выделили земельный участок.
Во время проверки сотрудники ведомства выяснили, что полагающийся по закону ячейке общества участок выделили, а вот про инженерно-технические коммуникации забыли. На участке не оказалось газа, электричества, канализации, воды, а также транспортной инфраструктуры.
Как сообщает прокуратура Тверской области, суд обязал администрацию Бежецкого района устранить нарушения в течение года со дня вступления решения служителей Фемиды в законную силу.