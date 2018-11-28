Многодетной семье из Тверской области дали землю, но забыли про коммуникации

СЕГОДНЯ 16:45 2018-11-28T16:45:59+03:00

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Бежецкая межрайонная прокуратура потребовала построить необходимые коммуникации для многодетной семьи, которой выделили земельный участок.

Во время проверки сотрудники ведомства выяснили, что полагающийся по закону ячейке общества участок выделили, а вот про инженерно-технические коммуникации забыли. На участке не оказалось газа, электричества, канализации, воды, а также транспортной инфраструктуры.

Как сообщает прокуратура Тверской области, суд обязал администрацию Бежецкого района устранить нарушения в течение года со дня вступления решения служителей Фемиды в законную силу.