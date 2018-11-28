2018-11-28T16:01:36+03:00
Общество

День тверской книги отметят в Доме русского зарубежья имени Солженицына

В рамках мероприятия лучшим авторам вручат награды
Виктория ЖУКОВА
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Будет работать выставка книг-номинантовБудет работать выставка книг-номинантовФото: Евгения ГУСЕВА
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В Москве сегодня, 28 ноября, состоится День тверской книги. Мероприятие пройдет в Доме русского зарубежья имени Солженицына.

В программе праздника запланирована презентации книг и интернет-ресурсов, посвящённых Тверской области, а также видеороликов краеведческого характера и туристических объектов Верхневолжья.

В областном правительстве рассказали, что присутствовать на мероприятии будут члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы от Тверской области, представители Ассоциации Тверских землячеств, известные писатели и художники.

В рамках мероприятия авторам книг, признанных лучшими изданиями 2018 года, вручат награды. Также будет работать выставка книг-номинантов и сувенирной продукции с символикой Верхневолжья.

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