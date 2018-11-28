Два безработных парня обокрали гараж в Тверской области на 48 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:23 2018-11-28T15:23:20+03:00

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В Тверской области к полицейским обратился 61-летний житель Кимр. У мужчины из гаража похитили имущество на общую сумму более 48 тысяч рублей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейским удалось установить, что вор взломал замок на двери и проник в гараж. Откуда он похитил туристическую палатку, бытовую технику, рыболовные снасти и бензоэлектроинструменты.

По подозрению в краже были задержаны двое 23-летний местных жителя. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что фигуранты были задержаны и доставлены в дежурную часть полиции, где во всем сознались. Часть похищенного они вернули законному владельцу.