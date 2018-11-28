В "пятерку" лидеров по приросту реальных денежных доходов жителей вошла Тверская область
Свободных денег у жителей региона стало больше
Тверская область получила результат в 102,6%Фото: Валерий РОМАНОВ
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Тверской региона занял четвёртое место в России в рейтинге по уровню прироста реальных денежных доходов населения. Об этом сообщает рейтинговое агентство РИА Рейтинг.
Специалисты подвели итоги доходов населения за восемь месяцев текущего года. В результате больше денег стало у жителей 22 субъектов РФ.
Тверская область получила результат в 102,6%. Опередили Верхневолжье в рейтинге Севастополь, Республика Адыгея и Республика Крым.
Эксперты считают, что реальные денежные доходы населения увеличились на фоне роста номинальных заработных плат. Ведь, за восемь месяцев номинальная заработная плата в РФ выросла на 11,0%