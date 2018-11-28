Пожилой мужчина утонул в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:01 2018-11-28T14:01:36+03:00

Пока выходить на лед опасно - лучше подождать холодов Фото: Павел МАРТИНЧИК

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В Тверской области утонул еще один рыбак. Трагедия произошла на реке Шоша возле моста у деревни Безбородово Конаковского района. 66-летнего погибшего обнаружили вечером 27 ноября.

На месте происшествия работали сотрудники ГИМС. Как сообщила местная медиагруппа, по предварительным данным, погибший провалился под лёд. Мужчине удалось самостоятельно вылезти из воды, но идти из-за обморожения он уже не смог.

Напомним, ранее в Конаковском районе утонул еще один мужчина.

Несмотря на то, что водоемы уже начали замерзать, в МЧС Тверской области не советуют рисковать и выходить на лед.