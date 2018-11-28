2018-11-28T13:22:34+03:00
Общество

13-летний мальчик пропал в Твери

Ребенок ушел из дома вчера, 27 ноября
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Волонтеры просят помочь с поисками Фото: ВПСО "Сова"Волонтеры просят помочь с поисками Фото: ВПСО "Сова"
Изменить размер текста:

В Твери уже сутки разыскивают подростка. Расулбек Отабаев 2005 года рождения 27 ноября в 7:40 ушел из дома, который находится на улице 2-я за Линией ОЖД, и не вернулся.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» сообщают, что последний раз мальчика видели около 15:00 на Комсомольской площади.

Ростом подросток 160-170 сантиметров, у него черные волосы и карие глаза. У мальчика на правом локте есть шрам от ожога. Одет он был в черную куртку с капюшоном, черные брюки, и черные кроссовки.

Информацию о местонахождении ребенка можно сообщить волонтерам по телефонам: 8-910-646-34-34, 8-904-014-12-34 или в полицию по номеру 102.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два безработных парня обокрали гараж в Тверской области на 48 тысяч рублей
В "пятерку" лидеров по приросту реальных денежных доходов жителей вошла Тверская область
Пожилой мужчина утонул в Тверской области
Женщина на иномарке в Твери сбила пуделя, а пассажир накинулся на хозяина собаки с кулаками
Более 161 млн рублей направят на повышение зарплаты работникам муниципальных учреждений в Тверской области
Автомобилист сбил женщину в центре Твери и отвёз ее в больницу
Бывшие руководители стекольного завода в Твери оштрафованы на 600 тысяч рублей
Пассажирка пострадала при столкновении двух легковушек в Твери
300 свёртков с наркотическим веществом полицейские изъяли у закладчика в Твери
Парень ударил кирпичом по голове своего приятеля в Тверской области
Иномарка и отечественный фургон не смогли разъехаться на дороге в Твери
Антимонопольщики признали недействительным аукцион по аренде 114 лесных участков в Тверской области
Водитель отечественной легковушки сбил несовершеннолетнюю девочку в Твери
Уличный туалет за 1 млн рублей установят в Тверской области
Тверская область опустилась на четыре позиции в рейтинге трезвости регионов