13-летний мальчик пропал в Твери

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-28T13:22:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери уже сутки разыскивают подростка. Расулбек Отабаев 2005 года рождения 27 ноября в 7:40 ушел из дома, который находится на улице 2-я за Линией ОЖД, и не вернулся.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» сообщают, что последний раз мальчика видели около 15:00 на Комсомольской площади.

Ростом подросток 160-170 сантиметров, у него черные волосы и карие глаза. У мальчика на правом локте есть шрам от ожога. Одет он был в черную куртку с капюшоном, черные брюки, и черные кроссовки.

Информацию о местонахождении ребенка можно сообщить волонтерам по телефонам: 8-910-646-34-34, 8-904-014-12-34 или в полицию по номеру 102.