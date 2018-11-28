Женщина на иномарке в Твери сбила пуделя, а пассажир накинулся на хозяина собаки с кулаками
В Твери разыскивают свидетелей очередного конфликта. 25 ноября около 19:00 во дворе дома на улице Хромова автомобиль “Toyota Camry” сбил пуделя. С собачкой гулял без поводка ее хозяин, 70-летний мужчина. У животного тяжелые травмы.
Очевидцы в соцсетях рассказали, что машина переехала собаку сначала передними, а затем задними колёсами. Увидев случившееся, пожилой мужчина стал кричать на женщину, которая управляла автомобилем.
Однако девушка из машины так и не вышла. Зато разбираться с пенсионером стал пассажир иномарки. Мужчина набросился на хозяина собаки, нанеся ему телесные повреждения.
- Свои действия пассажир оправдал словами, что он является сотрудником полиции и что ему за это ничего не будет, далее стал угрожать пострадавшему расправой, если тот обратится в правоохранительные органы. Номерная рамка автомобиля имела табличку "сотрудник полиции РФ", - рассказывает автор обращения.
Также девушка сообщила, что инцидент произошёл на глазах прохожих и других жильцов района. Информацию о случившемся можно сообщить по телефонам: 89607019195, 89092705876, 89201811639.