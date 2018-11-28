Автомобилист сбил женщину в центре Твери и отвёз ее в больницу
После этого водитель приехал в Госавтоинспекцию
Авария произошла в центре городаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
В Твери водитель сбил женщину. Авария произошла утром 28 ноября на Тверском проспекте в районе дома № 14.
В УГИБДД по Тверской области сообщили, что водитель автомобиля “Nissan” не заметил 55-летнююю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
После наезда автомобилист самостоятельно отвез пострадавшую в больницу, а затем приехал в Госавтоинспекцию оформить аварию.
По предварительным данным, пострадавшей медики оказали необходимую помощь. После этого женщину отпустили домой.
Подробности случившегося устанавливаются.