Бывшие руководители стекольного завода в Твери оштрафованы на 600 тысяч рублей
В Твери суд вынес приговор бывшим руководителям стекольного завода. Мужчин признали виновными в сокрытии денежных средств предприятия, за счет которых должно производиться взыскание налогов.
Следствием было установлено, что руководители завода в установленный срок не заплатили налоговые платежи. Из-за этого на 30 апреля 2014 года образовалась недоимка перед бюджетом в крупном размере.
Руководители знали о задолженности и о том, что налоговые органы будут принимать меры по взысканию недоимки. Тогда подсудимые с апреля 2014 по август 2015 года сговорились и сокрыли средства предприятия на сумму более 48 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, в рамках расследования уголовного дела следователи изъяли, осмотрели и изучили финансовые документы организации, а также была сделана налоговая судебная экспертиза.
По решению суда подсудимым назначен штраф на сумму 300 тысяч рублей каждому.