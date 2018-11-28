Бывшие руководители стекольного завода в Твери оштрафованы на 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:03 2018-11-28T12:09:55+03:00

Мужчины должны выплатить по 300 тысяч рублей каждый Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Твери суд вынес приговор бывшим руководителям стекольного завода. Мужчин признали виновными в сокрытии денежных средств предприятия, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

Следствием было установлено, что руководители завода в установленный срок не заплатили налоговые платежи. Из-за этого на 30 апреля 2014 года образовалась недоимка перед бюджетом в крупном размере.

Руководители знали о задолженности и о том, что налоговые органы будут принимать меры по взысканию недоимки. Тогда подсудимые с апреля 2014 по август 2015 года сговорились и сокрыли средства предприятия на сумму более 48 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, в рамках расследования уголовного дела следователи изъяли, осмотрели и изучили финансовые документы организации, а также была сделана налоговая судебная экспертиза.

По решению суда подсудимым назначен штраф на сумму 300 тысяч рублей каждому.