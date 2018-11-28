2018-11-28T12:09:55+03:00
Общество

Бывшие руководители стекольного завода в Твери оштрафованы на 600 тысяч рублей

Мужчины скрывали средства организации от налогов
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Мужчины должны выплатить по 300 тысяч рублей каждыйМужчины должны выплатить по 300 тысяч рублей каждыйФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Твери суд вынес приговор бывшим руководителям стекольного завода. Мужчин признали виновными в сокрытии денежных средств предприятия, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

Следствием было установлено, что руководители завода в установленный срок не заплатили налоговые платежи. Из-за этого на 30 апреля 2014 года образовалась недоимка перед бюджетом в крупном размере.

Руководители знали о задолженности и о том, что налоговые органы будут принимать меры по взысканию недоимки. Тогда подсудимые с апреля 2014 по август 2015 года сговорились и сокрыли средства предприятия на сумму более 48 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, в рамках расследования уголовного дела следователи изъяли, осмотрели и изучили финансовые документы организации, а также была сделана налоговая судебная экспертиза.

По решению суда подсудимым назначен штраф на сумму 300 тысяч рублей каждому.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два безработных парня обокрали гараж в Тверской области на 48 тысяч рублей
В "пятерку" лидеров по приросту реальных денежных доходов жителей вошла Тверская область
Пожилой мужчина утонул в Тверской области
13-летний мальчик пропал в Твери
Женщина на иномарке в Твери сбила пуделя, а пассажир накинулся на хозяина собаки с кулаками
Более 161 млн рублей направят на повышение зарплаты работникам муниципальных учреждений в Тверской области
Автомобилист сбил женщину в центре Твери и отвёз ее в больницу
Пассажирка пострадала при столкновении двух легковушек в Твери
300 свёртков с наркотическим веществом полицейские изъяли у закладчика в Твери
Парень ударил кирпичом по голове своего приятеля в Тверской области
Иномарка и отечественный фургон не смогли разъехаться на дороге в Твери
Антимонопольщики признали недействительным аукцион по аренде 114 лесных участков в Тверской области
Водитель отечественной легковушки сбил несовершеннолетнюю девочку в Твери
Уличный туалет за 1 млн рублей установят в Тверской области
Тверская область опустилась на четыре позиции в рейтинге трезвости регионов