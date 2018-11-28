2018-11-28T11:41:44+03:00
Происшествия

Пассажирка пострадала при столкновении двух легковушек в Твери

Женщина сама приехала в больницу
Виктория ЖУКОВА
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Травмы получила 34-летняя женщина из корейской иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской областиТравмы получила 34-летняя женщина из корейской иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери 27 ноября на улице Индустриальной столкнулись две иномарки. Авария произошла рано утром возле дома №13.

По информации Госавтоинспекции Тверской области, 38-летний водитель “Хендай Солярис” при развороте не занял крайнее положение на дороге и врезался в “Ниссан Ноте”, за рулем которого был 33-летний мужчина. Оба автомобиля ехали в попутном направлении.

В результате столкновения травмы получила 34-летняя женщина из корейской иномарки. Она самостоятельно обратилась за помощью к медикам после аварии.

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