2018-11-28T12:22:09+03:00
Происшествия

300 свёртков с наркотическим веществом полицейские изъяли у закладчика в Твери

Оперативники проверяют, где был приобретен наркотик
Виктория ЖУКОВА
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Запрещенное вещество было изъято Фото: УМВД России по Тверской областиЗапрещенное вещество было изъято Фото: УМВД России по Тверской области
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На одной из улиц в Московском районе Твери сотрудники наркоконтроля задержали 29-летнего жителя ближнего зарубежья. Молодого человека стражи правопорядка заподозрили в распространении запрещенных веществ.

При личном досмотре подозреваемого подозрения полицейских подтвердились. У мужчины было обнаружено 300 свёртков с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета. Изъятое является сильнодействующим наркотическим средством общей массой более 600 граммов.

По данным оперативников регионального УМВД России подозреваемый распространял наркотик через «закладки» на территории города.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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