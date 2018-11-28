300 свёртков с наркотическим веществом полицейские изъяли у закладчика в Твери
Оперативники проверяют, где был приобретен наркотик
Запрещенное вещество было изъято Фото: УМВД России по Тверской области
Изменить размер текста:
На одной из улиц в Московском районе Твери сотрудники наркоконтроля задержали 29-летнего жителя ближнего зарубежья. Молодого человека стражи правопорядка заподозрили в распространении запрещенных веществ.
При личном досмотре подозреваемого подозрения полицейских подтвердились. У мужчины было обнаружено 300 свёртков с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета. Изъятое является сильнодействующим наркотическим средством общей массой более 600 граммов.
По данным оперативников регионального УМВД России подозреваемый распространял наркотик через «закладки» на территории города.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.