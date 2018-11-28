2018-11-28T11:01:16+03:00
Происшествия

Парень ударил кирпичом по голове своего приятеля в Тверской области

Мужчина скончался
Виктория ЖУКОВА
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Злоумышленник отправится в колонию Фото: архив "КП"Злоумышленник отправится в колонию Фото: архив "КП"
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В Тверской области прокуратура Западнодвинского района в суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который убил знакомого.

Установлено, что летом 2016 года 24-летний парень выпивал со своим 53-летнем приятелем. Во время застолья мужчины поругались. Тогда молодой человек вывел своего знакомого на улицу и повалил его на кучу битого кирпича. После этого злоумышленник взял кусок кирпича и ударил им мужчину по голове. От полученной травмы потерпевший скончался.

В областной прокурате сообщили, что Западнодвинский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на семь с половиной лет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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