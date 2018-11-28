Иномарка и отечественный фургон не смогли разъехаться на дороге в Твери

СЕГОДНЯ 09:57 2018-11-28T09:57:22+03:00

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Во вторник, 27 ноября, в Твери на улице Короленко в районе дома №28, произошла авария, в которой пострадал 46-летний мужчина. Дорожное происшествие случилось около 15:42.

Полицейские выяснили, что 30-летний водитель фургона "ГАЗ" не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего врезался в иномарку "Mazda". Авария произошла, когда 29-летняя обладательница иномарки остановилась во время движения по "встречке".

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в ДТП пострадал 46-летний обладатель иномарки. Мужчину медики смотрели на месте, а от госпитализации он отказался.