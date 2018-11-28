2018-11-28T09:50:24+03:00
Общество

Антимонопольщики признали недействительным аукцион по аренде 114 лесных участков в Тверской области

В махинациях участвовали два министерства
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
В деле разбирался Тверской УФАС Фото: архив "КП"В деле разбирался Тверской УФАС Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Тверском УФАС рассмотрели дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении региональных Министерства лесного хозяйства и Министерства имущественных и земельных отношений.

Ведомства нарушили закон о конкуренции при организации и проведении аукциона по аренде лесных участков для заготовки древесины.

Установлено, что в один лот на аукционе были объединены 114 лесных участков семи лесничеств из разных районов Тверской области. Из-за этого потенциальные претенденты не смогли участвовать в торгах. Соответствующую жалобу они подали в антимонопольное управление.

В конкурсе участвовали два претендента. Однако один из участников не смог внести требуемый задаток в размере около 33 млн рублей.

В пресс-службе регионального УФАС сообщили, что по результатам рассмотрения дела УФАС выдало предписание о возврате переданных по договорам аренды лесных участков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Парень ударил кирпичом по голове своего приятеля в Тверской области
Иномарка и отечественный фургон не смогли разъехаться на дороге в Твери
Водитель отечественной легковушки сбил несовершеннолетнюю девочку в Твери
Уличный туалет за 1 млн рублей установят в Тверской области
Тверская область опустилась на четыре позиции в рейтинге трезвости регионов
Следователи СК возбудили уголовное дело после гибели рабочего на стройке в Твери
Выставка «Внутри человека» проходит в Твери
211 молодых семей из Тверской области получат социальные выплаты на улучшение жилищных условий
I областной православный кинофестиваль «Колокол света» пройдет в Твери
Рецидивист похитил бензопилу у жителя Тверской области
Принять участие в Рождественской ярмарке и помочь тверскому хоспису "Анастасия" приглашают всех желающих
В Тверской области полицейские по горячим следам задержали безработного, обворовавшего пилораму
Акробаты из Твери завоевали 10 золотых медалей на региональном первенстве
В одном из детских садов Твери мужчина швырнул на землю пятилетнюю девочку, поссорившуюся с его сыном
Маршрутка врезалась в ограждение на трассе М-10 под Тверью
Движение по улице Бебеля в Твери будет перекрыто в связи с ремонтом коллектора
20 комбинированных дорожных машин расчищают снег в Твери
Студентка из Твери стала «Старостой года 2018»
Житель Тверской области заблудился в районе горы Ачишхо
За три дня в Тверской области задержали 65 пьяных водителей
664 учреждения для детского отдыха в этом году работали в Тверской области
У нелегальных продавцов в Твери конфисковали товар за неуплаченные штрафы
В колонию отправятся три жителя Твери за угон иномарки
Водителей предупреждают о сильном снегопаде в Тверской области
В следующем году планируется установить фундамент, стены и фасад детской областной больницы в Твери