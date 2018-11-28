Антимонопольщики признали недействительным аукцион по аренде 114 лесных участков в Тверской области
В Тверском УФАС рассмотрели дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении региональных Министерства лесного хозяйства и Министерства имущественных и земельных отношений.
Ведомства нарушили закон о конкуренции при организации и проведении аукциона по аренде лесных участков для заготовки древесины.
Установлено, что в один лот на аукционе были объединены 114 лесных участков семи лесничеств из разных районов Тверской области. Из-за этого потенциальные претенденты не смогли участвовать в торгах. Соответствующую жалобу они подали в антимонопольное управление.
В конкурсе участвовали два претендента. Однако один из участников не смог внести требуемый задаток в размере около 33 млн рублей.
В пресс-службе регионального УФАС сообщили, что по результатам рассмотрения дела УФАС выдало предписание о возврате переданных по договорам аренды лесных участков.