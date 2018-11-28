2018-11-28T09:43:03+03:00
Происшествия

Водитель отечественной легковушки сбил несовершеннолетнюю девочку в Твери

Потерпевшая переходила дорогу в неположенном месте
Альберт БОЙКОВ
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В ДТП пострадала несовершеннолетняя Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВ ДТП пострадала несовершеннолетняя Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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Во вторник, 27 ноября, в Твери на улице Скворцова Степанова в районе дома №57/2, произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадала 15-летняя девочка. Несовершеннолетняя попала под колеса автомобиля, когда на часах было около 19:15.

Полицейские выяснили, что 58-летний обладатель "Lada Priora" сбил девочку, когда та пыталась перейти дорогу в неположенном для этого месте. В зоне видимости несовершеннолетней находилась "зебра", но до неё она не добралась. Позже полицейские выяснили, что зимняя резина стояла только на передней оси автомобиля.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, потерпевшая попала с различными травмами в больницу.

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