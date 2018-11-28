Уличный туалет за 1 млн рублей установят в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:07 2018-11-28T09:30:49+03:00

Пользоваться туалетам можно и в мороз, и в жару Фото: Павел КЛОКОВ

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В Кимрах Тверской области появится новый уличный туалет. Администрация города на сайте госзакупок разместила аукцион на покупку туалетного модуля-павильона. Выделено на эти цели из муниципального бюджета 1 050 000 рублей. Установить подрядчик туалет должен до 20 декабря этого года.

Согласно техзаданию, туалет должен работать круглосуточно и подходить для маломобильных групп населения. Санузел будет подключить к сетям канализации и водоснабжения.

Сам модуль должен состояться из трёх помещений: одно для обычных посетителей, второе - для инвалидов с пандусом и перилами, третье - для персонала. Во всем комнатках должна быть вентиляция, система обогрева, освещение и звукоизоляция.

Пользоваться туалетом местные жители смогут как в -30 градусов, так и в +40. Стоять такой модуль будет на набережной Гавани.