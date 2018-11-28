2018-11-28T08:33:26+03:00
Общество

Тверская область опустилась на четыре позиции в рейтинге трезвости регионов

Теперь Верхневожье на 40 месте
Виктория ЖУКОВА
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Жители Тверская область стали больше пить алкоголяЖители Тверская область стали больше пить алкоголяФото: Евгения ГУСЕВА
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Жители Тверская область стали больше пить алкоголя. Экспертно-аналитическое исследование проводил Федеральный проект «Трезвая Россия».

Согласно докладу «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации – 2018» Верхневожлье находится на 40 месте из 85. А еще год назад наш регион занимал 36 позицию. Набрала Тверская область 36,51 баллов. Для сравнения на первом месте рейтинга находится Чеченская Республика с 12,78 баллами, а вот самым пьющим регионом оказалась Чукотка (48,14 баллов).

Москва занимает в рейтинге 19 место, Московская область - 58, а Санкт-Петербург - 26 (Ленинградская область - 56).

Эксперты учитывали число умерших жителей от отравлений алкоголем, число больных алкоголизмом, а также алкогольные психозы и число преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, рассчитывалось количество проданного алкоголя и количество часов запрета продажи спиртного.

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