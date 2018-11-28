Следователи СК возбудили уголовное дело после гибели рабочего на стройке в Твери

СЕГОДНЯ 07:55 2018-11-28T07:55:03+03:00

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В Твери следователи СКР после смерти рабочего на строительной площадке возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ.

По данным следствия, 17 ноября этого года на территории стройки, которая находится на Санкт-Петербургском шоссе, погиб 57-летний мужчина. Во время работы на него упала бетонная плита.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, во время расследования уголовного дела следователи будут устанавливать все обстоятельства произошедшего. Проверку пройдут и лица, которые отвечают за соблюдение правил безопасности на объекте строительных работ. Расследование уголовного дела продолжается.