Выставка «Внутри человека» проходит в Твери
Тверской городской музейно-выставочный центр приглашает на интерактивную выставку «Внутри человека».
- Не знаете, как ответить на вопросы детей о работе внутренних органов человека? А может, ваш ребёнок мечтает стать врачом и вы уже сбились со счета от его «почему»? Тогда советуем посетить выставку «Внутри человека»! - приглашают организаторы.
Именно там в доступной и игровой форме можно узнать много интересных фактов о строении человека и процессах, происходящих внутри него. Интерактивная, современная и полезная выставка ответит на все вопросы даже самых любопытных почемучек.
ул. Советская, 54.
Тел.: (4822) 33-13-08, 34-48-52.
Режим работы: пн - выходной, вт - прием экскурсионных групп, ср-пт - с 11 до 20 час., сб-вс - с 11 до 18 час.
Вход - 200-300 руб., дети до 3 лет бесплатно.
По 13 января.