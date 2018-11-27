2018-11-27T19:38:08+03:00
Звезды

Выставка «Внутри человека» проходит в Твери

Которая расскажет о строении человека и процессах, происходящих внутри него
Ирина ТАРАСОВА
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Выставка будет работать до 13 января. Фото: соцсетиВыставка будет работать до 13 января. Фото: соцсети
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Тверской городской музейно-выставочный центр приглашает на интерактивную выставку «Внутри человека».

- Не знаете, как ответить на вопросы детей о работе внутренних органов человека? А может, ваш ребёнок мечтает стать врачом и вы уже сбились со счета от его «почему»? Тогда советуем посетить выставку «Внутри человека»! - приглашают организаторы.

Именно там в доступной и игровой форме можно узнать много интересных фактов о строении человека и процессах, происходящих внутри него. Интерактивная, современная и полезная выставка ответит на все вопросы даже самых любопытных почемучек.

ул. Советская, 54.

Тел.: (4822) 33-13-08, 34-48-52.

Режим работы: пн - выходной, вт - прием экскурсионных групп, ср-пт - с 11 до 20 час., сб-вс - с 11 до 18 час.

Вход - 200-300 руб., дети до 3 лет бесплатно.

По 13 января.

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