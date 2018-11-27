I областной православный кинофестиваль «Колокол света» пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 18:45 2018-11-27T18:47:37+03:00

Кинофестиваль посвящен философскому пониманию мира, и человеческим отношениям. Фото: ТОДНТ

Изменить размер текста: A A

30 ноября в Твери пройдет I областной православный кинофестиваль «Колокол света». Организаторы - Тверской областной Дом народного творчества проведет пройдет в Твери.

Кинофестиваль посвящен философскому пониманию мира, и человеческим отношениям.

В мероприятии примут участие видеостудии и отдельные авторы из районов и городов Тверской области. На данный момент в организационный комитет фестиваля уже поступило более 40 работ.

Фильмы участников оценит профессиональное жюри во главе с председателем отдела культуры Тверской епархии протоиреем Романом Маниловым. По итогам заключительного просмотра жюри проведет открытое обсуждение, лучшие фильмы будут награждены дипломами лауреатов.

Программа конкурса:

10.00 - Открытие кинофестиваля. Представление участников и членов жюри.

10.20-14.00 - Просмотр конкурсной программы.

15.00-16.30 - Открытое обсуждение фильмов-участников членами жюри.

16.30-17.30 - Награждение победителей. Закрытие фестиваля.

ул. Советская, д. 42.

30 ноября с 10.00.

Вход свободный.