I областной православный кинофестиваль «Колокол света» пройдет в Твери
30 ноября в Твери пройдет I областной православный кинофестиваль «Колокол света». Организаторы - Тверской областной Дом народного творчества проведет пройдет в Твери.
Кинофестиваль посвящен философскому пониманию мира, и человеческим отношениям.
В мероприятии примут участие видеостудии и отдельные авторы из районов и городов Тверской области. На данный момент в организационный комитет фестиваля уже поступило более 40 работ.
Фильмы участников оценит профессиональное жюри во главе с председателем отдела культуры Тверской епархии протоиреем Романом Маниловым. По итогам заключительного просмотра жюри проведет открытое обсуждение, лучшие фильмы будут награждены дипломами лауреатов.
Программа конкурса:
10.00 - Открытие кинофестиваля. Представление участников и членов жюри.
10.20-14.00 - Просмотр конкурсной программы.
15.00-16.30 - Открытое обсуждение фильмов-участников членами жюри.
16.30-17.30 - Награждение победителей. Закрытие фестиваля.
ул. Советская, д. 42.
30 ноября с 10.00.
Вход свободный.