Принять участие в Рождественской ярмарке и помочь тверскому хоспису "Анастасия" приглашают всех желающих

СЕГОДНЯ 17:41 2018-11-27T17:42:12+03:00

Поддержать акцию могут и авторы работ, и просто неравнодушные горожане Фото: Ирина ТАРАСОВА

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С 15 декабря по 7 января на пересечении улицы Трехсвятская и бульвара Радищева в Твери будет проходить традиционная ”Рождественская ярмарка”.

В рамках мероприятия состоится благотворительная акция по сбору средств на деятельность выездной службы единственного в регионе хосписа. Напомним, общественная организация Тверской хоспис «Анастасия» оказывает услуги по уходу за паллиативными больными, поддерживает их семьи совершенно бесплатно.

24-25 декабря в одном из ларьков будут представлены товары, средства от продажи которых пойдут на поддержание Тверского хосписа.

- Дорогие земляки, предприниматели, хэндмейдеры! Поддержите эту акцию, предоставив свои изделия, чтобы их реализация послужила доброму делу! Волонтеры Тверского хосписа обязательно расскажут покупателям, какой компанией или мастером был предоставлен данный товар, - приглашают авторов и неравнолушных горожан к акции сотрудники организации.

Все вопросы по телефону: 89190585727, исполнительный директор МАНО «Тверской хоспис «Анастасия» Алена Бухарева.