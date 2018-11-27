211 молодых семей из Тверской области получат социальные выплаты на улучшение жилищных условий
В Тверской области дополнительно выделено более 761 тысячи рублей на обеспечение жильем молодых семей. Из областного бюджета направлено более 432 тысяч рублей и еще 329,3 тысяч рублей – это федеральная субсидия.
Средства позволят увеличить количество получателей социальных выплат на приобретение собственного жилья до 211 семей. В частности, поддержку получат еще три семьи из Лихославльского, Торопецкого, Старицкого районов.
В областном правительстве сообщили, что за 10 лет в Тверской области воспользовались государственной субсидией для улучшения жилищных условий более 1500 молодых семей. Преимущественным правом на получение такой субсидии обладают многодетные молодые семьи.