2018-11-27T18:14:00+03:00
Происшествия

Рецидивист похитил бензопилу у жителя Тверской области

Ведется следствие
Виктория ЖУКОВА
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Мужчина удалось задержатьМужчина удалось задержатьФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области у 68-летнего жителя села Луковниково Старицкого района украли бензопилу. Он обратился в полицию.

Оперативникам удалось выяснить, что хозяин не запер дверь, и вор смог проникнуть внутрь. Ущерб от кражи составил шесть тысяч рублей.

Полицейские также опросили потерпевшего и соседей, составили описание похищенного имущества, а на месте происшествия изъяты следы обуви и микрочастицы предполагаемого преступника.

По подозрению в краже был задержан 32-летний безработный и ранее судимый житель Торжокского района.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело – сообщили в УМВД России по Тверской области.

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