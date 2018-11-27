Рецидивист похитил бензопилу у жителя Тверской области
Ведется следствие
Мужчина удалось задержатьФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области у 68-летнего жителя села Луковниково Старицкого района украли бензопилу. Он обратился в полицию.
Оперативникам удалось выяснить, что хозяин не запер дверь, и вор смог проникнуть внутрь. Ущерб от кражи составил шесть тысяч рублей.
Полицейские также опросили потерпевшего и соседей, составили описание похищенного имущества, а на месте происшествия изъяты следы обуви и микрочастицы предполагаемого преступника.
По подозрению в краже был задержан 32-летний безработный и ранее судимый житель Торжокского района.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело – сообщили в УМВД России по Тверской области.