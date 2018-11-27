Акробаты из Твери завоевали 10 золотых медалей на региональном первенстве
Участвовали в соревнованиях также спортсмены из Торжка и Калининского района
Тверские спортсмены завоевали 10 золотых наградФото: Олег УКЛАДОВ
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В Тверской области подвели итоги регионального первенства по спортивной акробатике. Соревнования проходили на прошлой неделе в спортивном зале в Твери. Участие в них приняли 70 спортсменов из областного центра, Торжка и Калининского района.
Как сообщает пресс-служба областного спорткомитета, разыгрывались 12 комплектов наград. Большего всего «золотых» оказалось у хозяев соревнований, также дважды на высшую ступень пьедестала почета поднялись спортсмены из Торжка.
Лучшие участники состязаний будут представлять Тверскую область на первенстве ЦФО в феврале следующего года.