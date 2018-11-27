2018-11-27T17:11:24+03:00
Спорт

Акробаты из Твери завоевали 10 золотых медалей на региональном первенстве

Участвовали в соревнованиях также спортсмены из Торжка и Калининского района
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Тверские спортсмены завоевали 10 золотых наградТверские спортсмены завоевали 10 золотых наградФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Тверской области подвели итоги регионального первенства по спортивной акробатике. Соревнования проходили на прошлой неделе в спортивном зале в Твери. Участие в них приняли 70 спортсменов из областного центра, Торжка и Калининского района.

Как сообщает пресс-служба областного спорткомитета, разыгрывались 12 комплектов наград. Большего всего «золотых» оказалось у хозяев соревнований, также дважды на высшую ступень пьедестала почета поднялись спортсмены из Торжка.

Лучшие участники состязаний будут представлять Тверскую область на первенстве ЦФО в феврале следующего года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рецидивист похитил бензопилу у жителя Тверской области
Принять участие в Рождественской ярмарке и помочь тверскому хоспису "Анастасия" приглашают всех желающих
В Тверской области полицейские по горячим следам задержали безработного, обворовавшего пилораму
В одном из детских садов Твери мужчина швырнул на землю пятилетнюю девочку, поссорившуюся с его сыном
Маршрутка врезалась в ограждение на трассе М-10 под Тверью
Движение по улице Бебеля в Твери будет перекрыто в связи с ремонтом коллектора
20 комбинированных дорожных машин расчищают снег в Твери
Студентка из Твери стала «Старостой года 2018»
Житель Тверской области заблудился в районе горы Ачишхо
За три дня в Тверской области задержали 65 пьяных водителей
664 учреждения для детского отдыха в этом году работали в Тверской области
У нелегальных продавцов в Твери конфисковали товар за неуплаченные штрафы
В колонию отправятся три жителя Твери за угон иномарки
Водителей предупреждают о сильном снегопаде в Тверской области
В следующем году планируется установить фундамент, стены и фасад детской областной больницы в Твери