2018-11-27T17:02:16+03:00
Происшествия

В одном из детских садов Твери мужчина швырнул на землю пятилетнюю девочку, поссорившуюся с его сыном

О шокирующем инциденте рассказали в социальной сети
Виктория ТУШКОВА
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Родители, ставшие свидетелями инцидента, очень обеспокоены - всё могло закончиться и хужеРодители, ставшие свидетелями инцидента, очень обеспокоены - всё могло закончиться и хужеФото: Андрей КОПАЛОВ
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В группе "Подслушано у медиков г. Тверь" сегодня опубликовано сообщение о случае жестокого обращения с ребёнком. По словам автора сообщения вчера, 26 ноября, около 10:40 утра в одном из детских садов Твери поссорились двое детей - мальчик и девочка. Конфликт перешёл в потасовку, которую и увидел отец мальчика. Вместо того, чтобы разнять детей и решить дело миром, мужчина набросился на маленькую девочку и начал швырять её на землю.

"К счастью, рядом оказалась мама другой девочки из этой же группы, которая смогла отбить девочку от взбесившегося мужчины," - пишет автор поста. В сообщении также сказано, что произошедшее попало на камеры видеонаблюдения, и теперь обеспкоенные родители, ставшие свидетелями этой расправы, ждут реакции от правоохранительных органов.

Реакция, кстати, последовала незамедлительно: как сообщает сайт Следственного Управления СК Росси по Тверской области, с целью установления всех обстоятельств, изложенных в СМИ, Московским межрайонным следственным отделом города Твери по данному случаю организовано проведение доследственной проверки. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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